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Engin: ’e değer katmayı hedefliyoruz

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Engin: Mersin’e değer katmayı hedefliyoruz
MERSİN Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD), Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısını gerçekleşirdi. Tenis Kulübü'nde gerçekleşen MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na, MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, MESİAD YİK Başkan Yardımcıları Tarık Antalyalı, Adnan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, "Güçlü MESİAD ile Mersin'e değer katmak, kentte fark yaratmak amacı içindeyiz. Bütün STK ve siyasi partilere de aynı derecede yaklaşıyoruz ve değer veriyoruz" dedi.
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Engin: Mersin’e değer katmayı hedefliyoruz
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