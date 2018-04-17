Engin: Mersin’e değer katmayı hedefliyoruz

MERSİN
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD), Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısını gerçekleşirdi. Mersin
Tenis Kulübü'nde gerçekleşen MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na, MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, MESİAD YİK Başkan Yardımcıları Tarık Antalya
lı, Adnan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, "Güçlü MESİAD ile Mersin'e değer katmak, kentte fark yaratmak amacı içindeyiz. Bütün STK ve siyasi partilere de aynı derecede yaklaşıyoruz ve değer veriyoruz" dedi.