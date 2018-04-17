HKÜ’nün son durağı Denizli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Yava tarafından Denizli
'de üniversite sınavına girecek gençlere "Üniversiteye Hazırlanırken Stresle Nasıl Başa Çıkarım?" konulu seminer verildi. Denizli Severgazi İmam Hatip Okulu'nda gerçekleşen seminer büyük ilgi gördü. Seminere HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu da katıldı. 'KENDİNİZİ TANIYIN'
Gençlerden mutlu olacakları mesleği seçmesini isteyen Prof. Dr. Yava, "Çok değerli gençler, 'Zaman hızla geçiyor, kalan son zaman dilimini nasıl değerlendirmeliyim?' sorusunu sıkça kendinize soruyorsunuzdur. En önemlisi kriter kendinizi çok iyi tanımakla başlar. Hangi meslekte hangi kariyer planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz lazım. En iyi çalışma şeklini esasında yine kendiniz belirleyeceksiniz" dedi. 'BİR FİLTREDEN GEÇİRİN'
Sınav yaklaştıkça stresin de baş gösterdiğini vurgulayan Yava şunları söyledi: "Önemli olan bu durumdan nasıl kurtulacağınızdır. Size çevrenizden 'Şunları kesinlikle yapma, şunları yap' gibi öğütler gelecektir. Siz bunları bir filtreden geçirerek ve kendi karakterinizle bütünleştirerek hangi konular veya olaylar sizi başarıdan uzaklaştıracaksa bundan uzak durun, hangi durumlar da sizi başarıya yaklaştıracaksa onları yapın ve uygulayın."