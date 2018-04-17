Kardeşlik için kitap okudular

TÜRKİYE
Kardeşlik Birliği (TÜKAB) Mersin
Şubesi tarafından düzenlenen 'Okuyan nesil, düşünen gelecek' adlı program kapsamında 'Kitabını al da gel' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte onlarca kişi aynı anda kitap okudu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, toplumun en çok arzu ettiği şeyin kardeşlik olduğunu söyleyerek, "Bu konuda kim ne yaparsa biz destek veririz. Bu milletin buna çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Merkez Yenişehir ilçesi Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, yazar Seyit Ahmet Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Milli Direniş Öyküsü adlı kitabın yazarı Seyit Ahmet Uzun'un, vatandaşlara ve protokole kitap imzalamasıyla başlayan etkinlikte, tüm katılımcılar 1 dakika boyunca, 'kardeşlik' için sesli bir şekilde kitap okudu.