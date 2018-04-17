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Kayınbaba cinayetinde sanık damat çark etti

’da kayınbabasını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen Galip Akıncı, mahkemede çark etti. İlk ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden sanık, duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Kayınbaba cinayetinde sanık damat çark etti
'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan kayınbabası emekli korucu Mehmet Şerif Kaya'yı (57) öldürdüğü ileri sürülen Galip Akıncı (34) ile olaya iştirak ettiği ileri sürülen kuzeni Murat Akıncı'nın 'kasten insan öldürmek' suçundan yargılanmasına başlandı. Sanıklar, olay gecesi Adana'ya geldiklerini ancak cinayeti kendilerinin işlemediğini ileri sürdü. Ölenin yakınları şikayetçi oldu.

SİLAHLI SALDIRI
Olay, 5 Kasım'da sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45066 Sokak'ta meydana geldi. Sabah namazına kalkan Kaya, mutfağa girdiği sırada dışarıda bekleyen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi. Mehmet Şerif Kaya yaşamını yitirdi. Polis, olayı damat Galip Akıncı'nın gerçekleştirdiğini, ona da kuzeni Murat Akıncı'nın olay yerine getirerek yardımcı olduğunu belirledi. 2 sanık tutuklandı.

İDDİANAMEYE GİRDİ
Savcı, kuzenler hakkında dava açtı. Mehmet Şerif Kaya'nın, 10 bin TL'lik alacağını 20 bin TL olarak istemesi ve sanığın iddiasına göre kayınbabanın kendi özürlü kızına tacizde bulunması ve çocuklarına kötü davranması olayın nedeni olarak iddianamede belirtildi. Emniyette verdiği ifadede kayınbabasını özürlü kızına taciz ve çocuklarına kötü davranmasından dolayı öldürdüğünü itiraf eden sanık mahkemede ifade değiştirdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Kayınbaba cinayetinde sanık damat çark etti
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