‘Kentimizin kalkınması için birlikte çalışıyoruz’

ADANA
Valisi Mahmut Demirtaş, esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarını, kentin tarihi yerleşim yerlerinden Büyüksaat bölgesinde sürdürdü. Esnafı işyerlerinde ziyaret ederek sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, bereketli kazançlar temennisinde bulundu, sorunlarını dinledi. Vali Demirtaş, esnaf ziyareti sırasında Ziyapaşa Parkı'nda bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet etti. Konuşmasında, devletin ve hükümetin desteğiyle Adana
'nın her açıdan gelişip kalkınması yolunda ellerinden gelen çabayı gostermeye devam ettiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, sıkça bir araya geldiği vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi için de çaba sarf ettiklerini ifade etti. Ulu Cami ve Ramazanoğlu Konağı civarında karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen Demirtaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.