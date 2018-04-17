Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Kentimizin kalkınması için birlikte çalışıyoruz’

‘Kentimizin kalkınması için birlikte çalışıyoruz’

Giriş Tarihi: 17.4.2018
‘Kentimizin kalkınması için birlikte çalışıyoruz’
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarını, kentin tarihi yerleşim yerlerinden Büyüksaat bölgesinde sürdürdü. Esnafı işyerlerinde ziyaret ederek sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, bereketli kazançlar temennisinde bulundu, sorunlarını dinledi. Vali Demirtaş, esnaf ziyareti sırasında Ziyapaşa Parkı'nda bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet etti. Konuşmasında, devletin ve hükümetin desteğiyle 'nın her açıdan gelişip kalkınması yolunda ellerinden gelen çabayı gostermeye devam ettiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, sıkça bir araya geldiği vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi için de çaba sarf ettiklerini ifade etti. Ulu Cami ve Ramazanoğlu Konağı civarında karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen Demirtaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kentimizin kalkınması için birlikte çalışıyoruz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN