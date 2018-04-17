Mobilya dünyası Mersin’de buluştu

Ev ve ofis mobilyalarından bahçe ve yazlık mobilyalarına kadar pek çok ürünün yer aldığı Mersin
Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Yenişehir Fuar Alanı'ndaki CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı'nın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, 14'üncüsü yapılmakta olan Mersin Mobilya Fuarı'nın kentin mobilya sektörünün tanıtım ve pazarlanmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi. DARALMAYA KARŞI İLAÇ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ise mobilya sektörünün ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Türkiye'de 2012 yılında 13,3 milyar dolar değerinde mobilya üretildiğini ve bunun 12,3 milyar dolarının tüketildiğinin tahmin edildiğini kaydeden Tufan, 2014 yılı sonunda ise bu rakamların üretimde 19 milyar dolara, tüketimde ise 14 milyar dolara ulaştığını anlattı. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan da fuarı, perakende sektöründeki daralmaya karşı bir ilaç olarak gördüğünü dile getirdi. MARKALAŞMA HEDEFİ
Düzenlenen fuar ile katılımcı firmaların ve markaların çok geniş bir ürün yelpazesi ile son teknoloji ve tasarımlarını halkın beğenisine sunacağını kaydeden Kızıltan, "Gösterilen çabalar, verilen emekler, ama en önemlisi kentin markalarının fuara sahip çıkma arzusu, birçok sıkıntıya rağmen sonuçlarını vermektedir. Mersin olarak durmak ve beklemek gibi bir lüksümüz yok. Mersin ve bölgemiz özelinde, artarak hızlanan mobilya sektörünün daha yenilikçi, Ar-Ge'ye önem veren ve markalaşmayı hedefleyen bir yapıya kavuşmasını istiyoruz" dedi.