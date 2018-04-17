Önce çiçek sonra kavga: 2 yaralı

Gaziantep
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İslahiye ilçesinde, güzel görüntülerle başlayan amatör maç sonrası statta başlayıp, dışarıda devam eden gerginliğe polis TOMA ile su sıkıp, copla müdahale etti. Olaylarda 1'i polis, 2 kişi yaralandı. Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Ankas İstiklalspor Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, hakemlerin 10 Nisan Polis Haftası kapsamında polislere çiçek ve karanfil takdim etmesi ile başladı. TAŞ ATTILAR
Taraftar
polislere çiçek verdi, centilmenlik sloganları atıldı. Ankas İstiklalspor, İslahiyespor'u 2-1 yendi. Maç sonrası tribünlerde başlayan gerginlik, stat dışında taşların havada uçuşmasıyla devam etti.
Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla polis memuru Zamir Öner ile bir vatandaş yaralandı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.