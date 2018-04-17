Postacılara adres müjdesi

Gaziantep
'in Nurdağı ilçesinde adreslerin kolay bulunabilmesi amacıyla tüm mahalle, cadde ve sokaklara isim tabelası asılıyor. Yeni uygulama ile sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra kargo ve posta çalışanlarının da adresleri kolay bulabilmesi sağlanacak. YENİ TABELALAR
Nurdağı ilçesinde özellikle ilçe dışından gelen insanların adres bulmakta zorluk çektiği mahalle, cadde ve sokaklar, olmayan tabelaları nedeniyle ayrıca kargo ve posta çalışanları ile sağlık, itfaiye ve polis ekipleri için eziyete dönüşüyordu. Nurdağı Belediyesi tarafından alınan kararla, tüm mahalle, cadde ve sokaklara, isimlerin yer aldığı tabelaların asılmasına başlandı. Mevcutta bulunan ve eskiyen tabelalar yenileri ile değiştirilirken, bazı mahallelerin ise yeni isimleri tabelalarda yer aldı. Daha önceden şehitlerin ismi verilen ve eskimemiş tabelalara ise dokunulmadı.