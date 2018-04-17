Resmen cinayet

Adana
Demirspor kendisi için hayati önem taşıyan TY Elazığspor karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrılarak 37 puana takıldı. Teknik direktör Mustafa Uğur, müsabakanın yardımcı hakeminin atmış oldukları bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiğini savunarak, "Orta hakem güzel bir müsabaka yönetti. Kıdemsiz yardımcı hakem futbol adına cinayet işlemiştir"
dedi. OFSAYT İDDİASI
"Attığımız golün ofsayt olduğunu iddia edip iptal ediyorsunuz, rakibin attığı golde ise neredeyse bir metreye yakın ofsayt var" diye konuşan teknik adam Uğur, maçta fazla gol pozisyonlarına girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti. Uğur, "Sonuçta futbol fırsatlar oyunu, golü atacaksınız, atarsanız rahatlarsınız. Dolayısıyla Elazığspor iki gol attı ve maçı kazanmış oldu"
diye konuştu. 'KAYBETTİK ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Maçı
kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren teknik adam, "Şimdi üç maçımız kaldı. İkisini sahamızda, birini deplasmanda oynayacağız. Hedefimiz bu karşılaşmalardan en az dört puan alarak rahat bir nefes almak" şeklinde konuştu. Bu arada mavi-lacivertli ekip bu hafta sonu sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.