Samsatlı öğrenciler hünerlerini sergiledi

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencileri tarafından, Okul Müdürü Mehmet Tepe ve Proje Koordinatörü Birkan Gezici yönetiminde, diğer eğitimcilerin de yardım ve destekleri ile düzenlenen fuarın açılışını Samsat Kaymakamı Sedat Sezik yaptı.

Açık alanda düzenlenen fuarda ekonomi, sanayi, sağlık, turizm, tarım gibi alanlarda öğrenciler, büyük projelerin alt yapısını oluşturabilecek ama kıt imkanlarla, en basit ve yalın hali ile meydana getirildikleri eserler sergilendi.

Kamu kurum ve kuruluş amirleri ile birlikte programa katılan Samsat kaymakamı Sedat Sezik, lise öğrencilerinin zekanın kullanımı ile nelerin yapılabileceğini gösterdiklerini belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Sezik, "Yapılabilecek her türlü buluş, icat veya proje, bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak ve hayal ile başlar. Öğrencilerimiz hünerlerini başarı ile sergilemişler. Eserler çok güzel fikirlerden meydana gelmiş. Hepsini tebrik ediyorum. Beynin çalıştırılması ile ortaya nelerin gelebileceğini ortada koymuşlar. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bu eserler gelecekte geliştirilecek ve insan hayatını olumlu etkileyecek eserlere dönüştürülecektir" diye konuştu.

