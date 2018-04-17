Tatvan’da “Sürü Yönetimi” eğitimi

Doğu illerinde ve ilçelerinde başlatılan "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" projesi kapsamında açılan "Sürü Yönetimi" kursu ile ilçedeki sürü sahiplerine yönelik teorik ve pratik eğitimler verilmeye devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Kıyasettin Kart ve Veteriner Hekim Mehmet Edip Işık tarafından ilçeye bağlı Yoncabaşı köyünde verilen eğitime 20 kursiyer katıldı.

Düzenlenen kurs ile ilgili bilgi veren Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Kurban, kursun 120 saatlik bir eğitim programı olduğunu belirterek, eğitim sonunda yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının verileceğini söyledi. Kurs süresince yetiştiricilere; sürü yöneticisi, merada hayvan yönetimi, küçükbaş hayvanların bakımı, uygun damızlık seçimi ve ıslahı, barınak ortamı, küçükbaş hayvanların beslenmesi, flushing, beslenme hastalıkları ve sürü yönetimi elemanı konularında eğitimler verildiğini kaydeden Ali Kurban, amaçlarının sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü yönetimi ile ilgili faaliyetlerini, daha bilinçli bir şekilde yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmek olduğunu ifade etti.

