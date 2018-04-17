Yaşlı adama minibüs çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan Şanlıurfa Valiliği İl Göç İdaresi önünde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Ali D.'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere çakılarak ağır yaralanan yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme başlattı.

