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a çarptı

’nın Haliliye ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan a çarptı, da ağır yaralandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:56
Yaşlı adama minibüs çarptı

Edinilen bilgiye göre , Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan Valiliği İl Göç İdaresi önünde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Ali D.'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere çakılarak ağır yaralanan , ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme başlattı.

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Yaşlı adama minibüs çarptı
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