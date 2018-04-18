Adıyaman'da 2018 yılının ilk koordinasyon toplantısı yapıldı

Gerçekleşen toplantıda yatırımcı bölge müdürleri 2017 yılında yaptıkları yatırım ve çalışmaları slayt eşliğinde sunum yaparken, 2018 yılında yapılacak yatırım ve çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca, Adıyaman'ın sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçları görüşülüp bu sorunlara çözüm yollarının bulunmasına çalışılacağı vurgulandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, 2018 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarına ait irili ufaklı 346 adet işin yer aldığını belirterek, "Bu işlerin toplam proje bedeli 4 Milyar 795 Milyon 953 Bin 707 TL'dir. Bu işler için geçmiş yıllarda 596 Milyon 178 Bin TL harcanmış, 2018 yılında 643 Milyon 161 Bin 817 TL ödenek ayrılmış ve dönem sonu itibariyle 115 Milyon 751 Bin 230 TL harcanarak, yüzde 18'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu işlerden 16 tanesi bitirilmiş, 223 tanesinde çalışmalar devam etmekte olup 107 adet iş proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır" dedi.

Merkezi idare kuruluşların 2018 yılı programlarında küçük, büyük 254 adet işin bulunduğunu ifade eden Kalkancı, "Proje bedeli 4 Milyar 642 Milyon 662 Bin 218 TL olan bu işler için önceki yıllarda 567 Milyon 990 Bin 542 TL harcanmış, 2018 yılında ise 535 Milyon 356 Bin 481 TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, dönem sonu itibariyle toplam ödeneğin 106 Milyon406 Bin 748 TL'si harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 19.9'dur. Yerel yönetim kuruluşlarımızın programlarında bulunan 92 adet işin proje bedeli ise 154 Milyon 291 Bin 489 TL'dir. Bu işler için 2018 yılında 107 Milyon 805 Bin 336 TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve dönem sonu itibariyle 9 Milyon 344 Bin 482 TL harcama yapılarak yüzde 8,7'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.

Düzenlenen toplantıya Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Yasin Yunak, kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri ile ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK Başkanları katıldı.