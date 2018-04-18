Aosb’de final heyecanı vardı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı'nca bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci merhum Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları oynandı. Organizasyonda adım adım finale doğru yaklaşılırken heyecan da doruk noktasına ulaştı. Sanayiciler ile çalışanlar arasındaki "dayanışmayı ve kaynaşmayı" pekiştirmek amacıyla 25 Şubat'ta Yüreğir Simeranya Spor Kompleksi'nde başlayan turnuvada geriye sayım devam ederken, nefesler tutuldu, hangi takımın şampiyon olacağı merakla bekleniyor. Finale kalan Kimteks ve Amylum Nişasta şampiyonluk maçına çıkacak.

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