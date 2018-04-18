Cezaevinin salonu ‘Vuslat’a sahne oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda eğitim alan 14 hükümlü ve tutuklu, 'Hakka Vuslat' adıyla bir grup kurup semazen gösterisi sundu. Büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağı açan hükümlü ve tutuklular ayakta alkışlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, cezaevinin bir sema gösterisiyle misafirlerine kapılarını açmasının çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Hükümlü kardeşlerimizin gönlünde, yüreğinde yaptıklarını sizlere sunduk" dedi.

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Kürkçüler Cezaevi Kampusu'ndaki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu'nda yapılan gösteriye Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleri, ceza infaz kurumu çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.



'HAKKA VUSLAT'

Ceza infaz kurumunda çeşitli suçlardan bulunan 14 hükümlü ve tutuklu, semazen hocası İsmet Bal tarafından eğitildi. Yaklaşık 7 ay boyunca ders alan hükümlü ve tutuklular tarafından 'Hakka Vuslat' isimli bir semazen grubu kuruldu. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ilk kez sahne alan hükümlü ve tutuklular, davetlilere semazen gösterisi sundu.



CEZAEVİNDE İLK KEZ

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, cezaevinin bir sema gösterisiyle misafirlerine kapılarını açmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. İlk kez Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda böyle bir etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Yeldan, "Cezaevleri hakkında çok şey söylenir. Ama biz onlar için sadece yapılan binaları değil, hükümlü kardeşlerimizin gönlünde, yüreğinde yaptıklarımızı da sizlere sunduk" dedi.