Çıldırlı öğrenciler geziden döndü

Gezide öğrencilere eşlik eden Çıldır İlçe Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı yapmış olduğu açıklamada "Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında doğudan batıya, kuzeyden güneye öğrencilerimiz geziye gittik. İlçemizden bir grup öğrencimizle birlikte Bilecek ve Eskişehir gezimizi kazasız belasız tamamlayıp döndük. Bu projenin amacı, bu ülkede yaşayan bütün ırklarıyla herkesin kardeş olduğunu herkese göstermek, bu bilinci öğrencilerimize aşılamaktı. Çocuklarımızı Eskişehir ve Bilecik' te hiç tanımadıkları arkadaşları misafir ettiler, evlerinde ağırladılar. Onlar yaşamış oldukları bu güzel duyguları ve edinmiş oldukları arkadaşlıkları hayatları boyunca unutmayacaklardır" dedi.

Geziye giden öğrenciler ise, gezinin çok faydalı geçtiğini, gittikleri yerlerin tarihi ve turistik bölgeleri ile çeşitli aktivitelere

