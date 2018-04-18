Cinayet sanığının ruh sağlığı araştırılacak

Adana'da yaşlı teyzesinin bakımı konusunda çıkan tartışmada Ahmet Kalo'yu (28) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen tutuklu Ahmet Sarban (48) ve oğlu tutuksuz Yunus Emre'nin (24) 'kasten öldürme ve iştirak' suçundan yargılanmalarına başlandı. Sanıklar, Ahmet Kalo'nun silahla evlerine baskına geldiğini ileri sürdü. Ölenin yakınları, sanıkları yalanlayarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, Ahmet Sarban hakkında akıl sağlığı yönünden rapor aldırılmasını kararlaştırdı. Olay, 6 Şubat günü Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre, Ahmet Sarban dizlerinden rahatsız olan teyzesi Hayriye Kalo'yu hastaneye götürdü. Yaşlı kadının ameliyat olacağı söylendi. Sarban teyzesini evine geri getirdi. Doktorlar yatış yapılacağını söyleyince yaşlı kadının üvey oğlu Ahmet Kalo, Hayriye Kalo'nun yanına gitti. Taraflar arasında kavga çıktı. Ahmet Kalo bıçaklanarak öldürüldü.

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