Cinayet sanıklarına müebbet mütalaası

Adana'nın Pozantı ilçesinde boğularak öldürülen esnaf Mesut Kar'ın (34) katil zanlıları esnaf Sezai Arısoy (33) ile işçisi Suriyeli İbrahim El Hasan'ın (20) yargılanmalarında sona gelindi. Savcı mütalaasında olayı eylem ve işbirliği içinde gerçekleştiren iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada Sezai Arısoy'un ayrıca hırsızlık suçundan da cezalandırılması istendi. Duruşma karar için ertelendi. Olay, 18 Mayıs 2016 tarihinde Pozantı'nın Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre Pozantı'da inşaat malzemesi satan Mesut Kar, 18 Mayıs 2016 günü saat 20.00 sıralarında Akçatekir'de Sezai Arısoy'dan 60 bin lira alacağını tahsil etmek için evden çıktı ve bir daha dönmedi. 155'i arayıp kendisini Mesut Kar olarak tanıtarak, "Polis beni arıyor. Kaybolmadım, bir süre kafamı dinleyip döneceğim" dediği belirlenen Sezai Arısoy ve yanında çalışan Suriyeli İbrahim Elhasan'ın talihsiz adamı boğduktan sonra gömdükleri ortaya çıktı.

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