Dünyanın en büyük müzesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin, kalan 4 teşhir salonu da tamamlandığında, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olacağını söyledi. Dünyanın en zengin sikke koleksiyonuna sahip Hatay Arkeoloji Müzesi, 10 bin 200 metrekarelik sergileme alanı içerisinde bulunan 4 bin 500 metrekarelik mozaik sergileme alanı ile en büyük arkeoloji müzesi unvanına sahip olacak. Yayman, SABAH yazarları Yavuz Donat ve Osman Altınışık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Adeğer, Şube Başkanı Tevfik Fazlı Doğan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Yastı ve davetlilerle kahvaltıda buluştu. Yayman, buluma sonrası misafirlerine Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdirdi.

TÜRKİYE'NİN GURURU

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hatay Arkeoloji Müzesi'nin dünyanın en büyük müzelerinden biri olduğunu her zaman söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim. Hatay Türkiye'nin açık hava müzesidir. Türkiye dünyanın açık hava müzesidir. Bu Türkiye'nin açık hava müzesi de Hatay'dır. Hatay Müzesini herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Burası Türkiye'nin gururu olan bir müzedir" dedi. "Bir tarafta Zeytin Dalı Harekatı yürütülürken, diğer taraftan müzeye 30 milyon lira ödenek aktarıldığını kaydeden Yayman, "Bu Türkiye'nin gücünü göstermektedir. Buradaki lahitler salonu, sikkeler salonu müzenin ikinci bölümünde açılacak. Açılışı yaklaştı. İnşallah açılışını kısa bir süre sonra yapacağız ve bu müze o zaman dünyanın en büyük mozaik müzesi olacak. Dünyanın en büyük duvar mozaiği burada olacak. Şuppiluliuma zaten bizim müzemizin en önemli sembollerinden bir tanesidir. O sosyal medyada fenomen olan replikteki gibi; anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" diye konuştu.



2014 yılında yüzde 60'lık bir bölümü açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nin açılmayan ikinci bölümünde bulunan Sikke Teşhir Salonu ile Lahit Teşhir Salonu düzenlenerek ziyarete açık hale getirildi. Dafne Villaları mozaikleri teşhir salonu ve Roma İmparatorluğundan kalan heykellerin ve mozaiklerin teşhir edileceği salonun tamamlanması için çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu dört teşhir salonunun tamamlanması için 30 milyon (trilyon) lira ödenek ayırmıştı.