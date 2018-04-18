Gazİantep engel atlamaya doydu

Binicilikte Engel Atlama Anadolu Ligi 2. Ayak Yarışmaları, Gaziantep'te sona erdi. Şahinbey Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gazi Binicilik Kulübü iş birliğiyle Kamil Ocak Stadyumu'nda düzenlenen yarışlar büyük ilgi gördü. Organizasyonda Adana, Eskişehir, Konya, Mersin ve Ankara'daki atlı spor kulüplerinden 78 binici yer aldı. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, federasyon olarak kısıtlı imkanlarla organizasyonlar yapmaya çalıştıklarını söyledi. Şahinbey Belediyesi'nin destekleriyle de Gaziantep'teki etkinliği düzenleme imkanı yakaladıklarını ifade eden Bora, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

BÜYÜK ORGANİZASYON

Binicilik sporunu Anadolu'da yaygınlaştırmak için Anadolu Ligi'ni başlattıklarını belirten Bora, "Bu lig sayesinde Gaziantep ilk defa bu sporla tanıştı. Daha sonra Samsun'da da bu organizasyonu yapacağız. Adana, Konya, Kocaeli gibi iller de diğer duraklarımız olacak" diye konuştu.