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'da trafo patladı

'da trafoda çıkan , itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:15
Iğdır'da trafo patladı

merkez Caddesi üzerinde elektrik trafosunda çıktı. Trafonun ve elektrik tellerinin alev aldığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. gören ve ekiplere haber veren Yüksel İpekçi isimli vatandaş, "Trafo aniden patladıktan sonra yandığını gördüm. Çıkan yangını görünce hemen ekiplere haber verdim. İtfaiye ve elektrik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü" dedi.
Aras Edaş ekipleri, yangının aşırı yükten çıktığını, trafo içindeki elektrik tesisatı ve kabloların zarar gördüğünü belirtti.

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Iğdır'da trafo patladı
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