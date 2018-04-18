Kahta Fen Lisesi çevre temizliğine dikkat çekti

Kahta ilçesinde Fen Lisesi'nin idarecileri ve öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şehir merkezinden Atatürk Barajının kenarına kadar temizlik yaptı. Öğrencilere yol boyunca ilçe protokolü de eşlik etti. Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken öğrenciler, vatandaşların çevre temizliği konusunda hassas davranmalarını istedi.

Kahta Fen Lisesi adına konuşan Tarih öğretmeni Mahmut Sulamış, "Sosyal Sorumluluk projesi çerçevesinde temizlik kampanyasını yaptık. Bu kapsamda kendi okulumuzdan Kahta'nın çıkışındaki seyir tepesine kadar yürüdük. Yürürken çok ciddi bir temizlik yaptığımız gibi temizlik yapmak konusunda da çevremize güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen'in bize destek olması ayrı bir güzellikti. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın bizlere katılması da bizim için ayrı bir güzellikti. Öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Akkol ise yaptığı konuşmada, "Yaptığımız temizlik etkinliğinden dolayı çok mutlu olduk. Bu tür programların daha fazla olmasını istiyoruz. Vatandaşların çevre temizliği konusunda hassas davranmalarını istiyoruz. Temizlik kampanyasında emeği geçen okul idarecilerimize, kampanyayı organize eden Türk dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz İsmet Yılmaz'a ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kampanya hakkında açıklamada bulunan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Halil Tünçmen, "Kahta Fen Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri Kahta halkına temiz çevre bilincini aşılamak için sembolik bir etkinlik planladılar. Bu yapılan etkinlikten çok gurur duyduk. Bu etkinliği düzenledikleri için kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu çevre temizliği bilinci bütün vatandaşlarımızda oluşur. Çevresini kirletmeyen bir nesil yetiştirelim. Çevre temizliği etkinliğine katılarak bizleri yalnız bırakmayan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a ve çevre temizliği etkinliğini düzenleyen Kahta Fen Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

Temizlik etkinliğinde Kahta'nın turizmine değinen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "İnşallah bundan sonra her tarafı temiz ve mükemmel bir Kahta olacak. Gerek esnaflarımız gerekse de vatandaşlarımız ilçemizin daha temiz olması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdi. İnancımızın gereği olarak ta temizlik her şeyden önce gelir. Çevremiz ne kadar temiz olursa dışarıdan gelen misafirlerde bizi o kadar tebrik eder ama Kahta temiz gözükmese kimse ilçemizden iyi bahsetmez. Herkesin Kahta'ya gelerek Cendere Köprüsü, Karakuş Tümlüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia ve Nemrut Dağını gezip görmelerini istiyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan Kahta Fen Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Temizlik kampanyasına Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Fen Lisesi idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.