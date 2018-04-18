Kahta'da öğrencilere Kudüs sunumu

Programda, Yazar Abdulvahap Ballı'nın Kudüs'ün görülmesi ve bilinmesi gereken mekanları hakkında hazırlamış olduğu sunum öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kahta Fen Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda Yazar Abdulvahap Ballı, Kudüs'ün doğa ve kültürel önemi hakkında öğrencileri bilgi vererek Kudüs'ün mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Yilanli, Kahta Fen Lisesi Müdürü Ali Olt, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.