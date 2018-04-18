Kaplan şaşkın

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Boluspor'a iki dakikada iki gol atıp 12 dakikada üç gol yiyerek mağlup Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, maçı hakem kararlarıyla kaybettiklerini savundu. Arın, oyuncularla yaptıkları toplantılarda, matematiksel olarak ligde kalabilmeleri için Boluspor karşılaşmasından 1 puan almaları gerektiğini konuştuklarını belirtti.

AVANTAJ OLARAK GÖRÜYOR

Haftaya Samsunspor ile Denizlispor'un karşılaşacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Arın, "Hesapladığımızda biz 1 puan aldığımız takdirde matematiksel olarak onlardan bire bir avantajımızın iyi olması nedeniyle ligi bitirebilirdik" diye konuştu. Eyüp Arın, "Arka arkaya yediğimiz goller var. Şaşkınız yani" diye konuştu.

'BU MAÇI VERMEMELİYDİK'

Eyüp Arın, "Futbolu Bolu karşısında sanki bir şakaymış gibi yaşadık. 2-0'dan sonra geri dönüşü hakemle beraber iyi olan bir Boluspor vardı. İkinci gol net bir faul. Üçüncü golü hakem yarattı. Bir hakemin maça etkisini gördük. Maçın tamamını bir hakem faciasıyla karşı karşıya gelerek kaybettik diye düşünüyorum. Buna karşın yine her şeye rağmen 2-0'dan sonra bu maçı vermemeliydik" dedi.