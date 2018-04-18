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Kaplan şaşkın

2-0 önde götürdüğü maçı kaybeden şokta. Teknik direktör Eyüp Arın, faturayı maçın hakemi Hakan Ceylan’a kesti. Arın, “Hakem faciasıyla karşı karşıya kalarak maçı kaybettik” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Kaplan şaşkın

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği 'a iki dakikada iki gol atıp 12 dakikada üç gol yiyerek mağlup 'un teknik direktörü Eyüp Arın, maçı hakem kararlarıyla kaybettiklerini savundu. Arın, oyuncularla yaptıkları toplantılarda, matematiksel olarak ligde kalabilmeleri için Boluspor karşılaşmasından 1 puan almaları gerektiğini konuştuklarını belirtti.

AVANTAJ OLARAK GÖRÜYOR
Haftaya Samsunspor ile Denizlispor'un karşılaşacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Arın, "Hesapladığımızda biz 1 puan aldığımız takdirde matematiksel olarak onlardan bire bir avantajımızın iyi olması nedeniyle ligi bitirebilirdik" diye konuştu. Eyüp Arın, "Arka arkaya yediğimiz goller var. Şaşkınız yani" diye konuştu.

'BU MAÇI VERMEMELİYDİK'
Eyüp Arın, "Futbolu Bolu karşısında sanki bir şakaymış gibi yaşadık. 2-0'dan sonra geri dönüşü hakemle beraber iyi olan bir Boluspor vardı. İkinci gol net bir faul. Üçüncü golü hakem yarattı. Bir hakemin maça etkisini gördük. Maçın tamamını bir hakem faciasıyla karşı karşıya gelerek kaybettik diye düşünüyorum. Buna karşın yine her şeye rağmen 2-0'dan sonra bu maçı vermemeliydik" dedi.

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Kaplan şaşkın
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