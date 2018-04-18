Kutlu TÜGVA üyesi gençlerle bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Lise Gençlik Buluşmaları' kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, deneyimlerini paylaştı.

Eşi Fulya Kutlu'yla birlikte katıldığı programda, TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, TÜGVA yöneticileri ve öğrencileri tarafından karşılanan Başkan Kutlu, gençlere çeşitli öğütlerde bulundu. Konuşmasına, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Kutlu, "Siz gençler bizim için çok önemli bir yere sahipsiniz. Daha önce de birçok kez bir araya gelerek avukatlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı deneyimlerimi paylaştığım öğrencilere de söylediğim gibi, daha güçlü bir Türkiye ancak sizin gayretlerinizle olur" diye konuştu.

Sohbet ortamında gerçekleşen programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kutlu, gençlerin görüş ve önerilerine önem verdiklerini belirtti.