M. Cihat Lokmanoğlu yeniden başkan

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yapılan seçimler sonunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar M. Cihat Lokmanoğlu seçilirken, Jozef Atat, Atahan Çukurova, İskender Butros, Bedi Canatan, Mişel Şaşati ve Özcan Barut da Yönetim Kurulu üyesi oldu. Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı'na Levent Dipçin, Başkanvekilliğine Filip Tahinci, katip üyeliğe ise Ayla Harp oybirliğiyle seçildi. MDTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, 29 yıl önce kurulan odanın sektörün gelişmesi için çaba göstereceğini söyledi. Oda olarak denizcilik eğitimine çok önem verdiklerini belirten Lokmanoğlu "Denizcilik Fakültesi binası odamız tarafından kurulacak" dedi.

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