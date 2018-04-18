Mardin Huzur’un kenti oldu

Mardin polisi vatandaşın dostu, suçluların ise korkulu rüyası olmaya devam ediyor. 2 yıllık verilere bakıldığında Mardin'de asayiş olaylarında yüzde 2'lik düşüş elde edildi. Mal varlığı, hırsızlık suçları 2016 yılında 36 bin 179'dan 2017 yılında 29 bin 960'ya düşerek yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. 2016 yılında olaydan ve delillerden yola çıkarak aydınlatılan olaylar yüzde 35'i bulurken 2017 yılında olay aydınlatma yüzdesi 42'ye çıktı.

2016 yılında 10 bin 206 olay sayısı kayıtlara geçerken 2017 yılında 10 bin 77'ye düşerek yüzde 2'lik düşüş yaşandı. Kaçakçılık olayları, terörün finans kaynaklarının yok edilmesi çalışmalarında Mardin emniyeti büyük başarı sağladı. 2016 yılında 2 milyon 623 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken 2017 yılında 2 milyon 872 bin paket kaçak sigara yakalandı. Kaçak akaryakıtta 2016 yılında 4 ton 640 litre ele geçirilirken 2017 yılında yapılan başarılı operasyonlar ile 47 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak tütün operasyonlarında ise 2016 yılında 10 kilo yakalanırken, 2017 yılında 8 bin 529 kilo yakalandı.

Terör örgütlerinin finans kaynağı olan silah kaçakçılığında ise 2016 yılında 66 uzun namlulu silah ele geçirilirken 2017 yılında 119 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Terör örgütünün gençleri ve geleceği hedef aldığı uyuşturucu ve narkotik suçlarında Mardin emniyeti gençlerin korunması için ve uyuşturucu ile mücadelede il geneli büyük operasyonlara imza attı. 2016 yılında 327 bin 421 gram esrar ele geçirilirken 2017 yılında bu rakam 1 ton 124 bin 800 gram olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında 876 gram yakalanan eroin maddesi, yapılan başarılı operasyonlar, polisin havadan ve karadan takibi, uyuşturucu tacirlerinin inlerine girmesi üzerine 86 bin 698 gram olarak yakalandı.



"291 BAŞARILI OPERASYON"

2016 yılında ilçelerde gerçekleştirilen meskul mahal operasyon sayısı 154 iken 2017 yılında 249'a çıkarıldı. 2016 yılında 162 terör operasyonuna imza atan Mardin polisi 2017 yılında 291 başarılı terör operasyonu gerçekleştirerek terörün Mardin'den kazınmasına büyük katkı sundu.



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MÜHİMMATLARI TEK TEK ELE GEÇİRİLDİ

Terör operasyonlarında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda 2016 yılında yakalanan tabanca sayısı 26, 2017 yılında 28, 2016 yılında yakalanan tüfek, kaleşnikof sayısı 45 iken 2017 yılında 118, 2016 yılında 21 bin 441 fişek ele geçirilirken, 2017 yılında 47 bin 846 fişek, 2016 yılında yakalanan 21 el bombası 2017 yılında 144 adete ulaştı.

Diğer mühimmat malzemelerinde ise roket atar ve benzeri 147'den 2017 yılında 318'e ulaştı. Mardin emniyetinin il geneli yaptığı şok uygulamalar, okul çevresi güvenliğinin ve devriye ekiplerinin artırılması, motosikletli yunus timlerinin sayısının artırılarak yaklaşık 5 bin kişilik polis teşkilatı ile Mardin'in huzurun ve güvenin şehri olması için 24 saat görevi başında çalışmalarını sürdürüyor.

