Melih Abi: Gece yarısı havai fişekler patladı silahlar sıkıldı

Türkmenbaşı Bulvarı Adana'nın gelişen, en güzel semtlerinden birisi.

Saat gecenin 1'i.

Önce havai fişekler patladı, magandaya yetmedi bu defa havaya ateş etmeye başladı.

Uyuyanlar yataklarından fırladı.

Düğününüz varsa düğün salonunda eğlenirsiniz, insanları rahatsız etmeden evlerinize gidersiniz.

Olur mu öyle?

Daha sokaklarda gürültü yapmak var.

Saat mi, hiç önemli değil.

İnsanlar uyuyor mu, o da önemli değil.

Hastanız mı var, magandanın umurunda olmaz.

Eğlencenin bir dozu var kardeşim.

Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

Sayın Valim Mahmut Demirtaş okurumuz gecenin o saatinde 155 hattını arayıp şikayet etmiş.

Verin talimatı bulsunlar o magandaları…

Karakaya Çarşısı'nın girişi asfaltlandı

Yazdık çözüme kavuştu.

Tarsus'ta Adana Caddesi Demirkapı mevkisinde bulunan Karakaya Çarşısı'nın girişinde esnafın şikayetine neden olan alanda düzenleme yapıldı.

EnerjiSA tarafından yapılan elektrik çalışması sonrası bozulan alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlandı.

Esnaflar ise bu alanın onarılması ve sıkıntının giderilmesi nedeniyle köşemize ve ilgililere teşekkür ettiler.