Öğrencilere sosyal güvenlik anlatıldı

Endüstri Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş ile İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılboğa öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere "Sosyal güvenliğin önemi ve Genel Sağlık Sigortası " konularında bilgi veren İl Müdürü Abdülkadir Akkaş ile İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılboğa, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul Müdürü Ziya Talay, Sosyal Güvenlik Konusunda öğrencilere yaptığı bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.

