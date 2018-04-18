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Öğrencilere anlatıldı

’te, Kurumu tarafından öğrencilere "Sosyal güvenliğin önemi ve konularında bilgilendirme yapıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:57
Öğrencilere sosyal güvenlik anlatıldı

Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Kurumu İl Müdürü ile İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılboğa öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere "Sosyal güvenliğin önemi ve " konularında bilgi veren İl Müdürü Abdülkadir Akkaş ile İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılboğa, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul Müdürü Ziya Talay, Sosyal Güvenlik Konusunda öğrencilere yaptığı bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.

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Öğrencilere sosyal güvenlik anlatıldı
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