Sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden de uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan Suriye uyruklu Oris lakaplı Ahmet El Muhemmed isimli şahsın yeniden satış yaptığını belirledi. Ekipler, şahsı suçüstü yakalamak için şehir polis kameralarını izlemeye aldı. Şahsın hareketlerini anlık olarak takip eden ekipler akşam saatlerinde Yenimahalle İstasyon Caddesi üzerinde uyuşturucu sattığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Koordine Merkezindeki ekipler, sivil polisleri bölgeye yönlendirdi. Polislerin geldiğini fark eden şahıs, elindeki uyuşturucu maddeyi yere atarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istedi. Sivil polisler yere atılan 13 uyuşturucu hapı buldu.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan Ahmet El Muhammed isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

