Teknoloji ürünü unlar ilgi gördü

Gaziantep'te yeni açtığı 4.0 teknoloji fabrikasıyla dikkatleri çeken Özmen Un, dünyanın en önemli 3 gıda fuarından olan IBATECH 2018 İstanbul 12.Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı'nda yoğun ilgi gördü. Kişiselleştirilmiş unları ve makarnalık olarak bilinen durum buğdayından yaptığı sarı un ile dünya pazarının ilgisini çeken Özmen Un, "Anadolu'nun En İyileri" sloganıyla fuar boyunca farklı etkinliklere imza attı.

SARI UN YEMEKLERİ

Türkiye'nin alanında en önemli şeflerini ve isimlerini standında ağırlayan Özmen Un, çeşitli atölye çalışmalarını da ziyaretçilerine sundu. Hazer Amani, Muhsin Ertürk, Rafet İnce gibi birçok önemli şef, Özmen Un'un üretimi olan ve vitamin ve mineral açısından diğer buğday türlerine göre daha zengin olan sarı un ile yemekler hazırlayıp yapıp ziyaretçilere ikram etti.

SEKTÖRE ÖZEL ÜRÜNLER

Fuar boyunca stantta ziyaretçilerle bire bir ilgilenen Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Ar-Ge ve inovasyonla ürettikleri ürünlerinin fuarda büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekmek, baklava, pasta ve makarna sektörlerine özel unlar ürettiklerini belirten Özmen, özellikle durum buğdayından ürettikleri 'sarı un'un büyük ilgi gördüğünü kaydetti.