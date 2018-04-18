Turizm potansiyeli değerlendirilmiyor

Hatay Valisi Erdal Ata, Turizmin tüm ülkemiz için büyük bir gelir kaynağı ve bacasız sanayi olduğunu söyledi. Turizm Haftası dolayısı ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinde konuşan Vali Ata, "Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir şehir olan ilimizin, sayısız doğal güzellikleri turizm konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip. Hatay'ın turizm potansiyeli ne yazık ki yeterince değerlendirilmiyor " dedi. Hatay'daki turizm potansiyelinin değerlendirilemediğini söyleyen Vali Ata, "Bu konuda herkese görev düşüyor. Bu hafta bu konuda oluşan sorunların gündeme getirilip konuşulması, çözüm önerilerinin üretilmesi ve dikkatin buraya çekilmesine vesile olacaktır. Hatay sahip olduğu tarihi eserler bakımından çok zengin. Özellikle Arkeoloji Müzesi'nin teşhir çalışmaları tamamlandıktan ve çok yoğun bir tanıtım çalışması yapıldıktan sonra ilimiz turizmine önemli faydası olacaktır" diye konuştu.

TANITIM YAPILMALI

Müzelerin illerin turizm potansiyeline olumlu katkılar yaptığına dikkat çeken Vali Ata, "Buradaki öncelikli hedef tanıtım çalışmaları olmalıdır. Yabancı ülkelere baktığımız zaman çok basit bir iki tarihi eser ile milyonlarca turist ağırlayabildiklerini görüyoruz. Çünkü bu değerlerin tanıtımını, reklamını iyi yapıyorlar. Bizler maalesef sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilemiyoruz. Bu konuda bizlere de sizlere de basına da çok büyük görevler düşüyor" dedi.