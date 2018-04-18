Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Kalkancı öğrencilerle bir araya geldi

Vali Kalkancı öğrencilerle bir araya geldi

Valisi Nurullah Naci Kalkancı, düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Mehmetçik İlkokulu ve Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:02
Vali Kalkancı öğrencilerle bir araya geldi

Okul ziyaretleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile birlikte ilk olarak Mehmetçik İlkokulunu ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, okula gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama sonrası sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Kalkancı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hedeflerini sorup, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Kalkancı ayrıca, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle aynı sıralara oturarak ders dinledi.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Vali Kalkancı, "Sizler bizim istikbalimizsiniz. Yarın bizim bulunduğumuz makamlarda sizler olacaksınız. Geleceğe en güzel şekilde hazırlanmak ve hayatta başarılı olmak için derslerinize çok çalışmanız gerekiyor" dedi. Mehmetçik İlkokulu ziyaretinin ardından Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesine geçen Vali Kalkancı, ziyaret çerçevesinde ilk olarak öğretmenler odasında öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek öğrencilerin eğitim ve başarı durumunu sordu. Öğretmenlerle sohbet eden Vali Kalkancı, "Sizler çok ulvi ve bir o kadar da fedakarlık gerektiren bir mesleğin mensuplarısınız. Gelecek nesillerin mimarları sizlersiniz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri, vatana, millete yararlı bireyler olmaları ve ülkemizi daha ilerilere taşımaları için fedakarca görev yapan siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret ettiği her iki okulda da öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı, öğrencilerden dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirip, okuldan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Kalkancı öğrencilerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN