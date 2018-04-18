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YDÜ’den ‘’ eğitimi

Giriş Tarihi: 18.4.2018
YDÜ’den ‘Yaratıcı Belgesel’ eğitimi

(YDÜ), , Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü tarafından film gösterimi ve üç gün süren atölye çalışmasını kapsayan eğitim serisi gerçekleştirildi. Eğitim serisinde belgesel, film yönetmenliği ve birçok film festivalinde dereceye giren belgeselleriyle tanınan Su Baloğlu tarafından '' başlıklı atölye çalışması yapıldı. YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel iletişim Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci, eğitim ve öğretimin bir bütün olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin teorik bilgileri ile pratik bilgilerini pekiştirebileceği bu tür etkinliklere özellikle önem verdiklerini kaydetti.

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YDÜ’den ‘Yaratıcı Belgesel’ eğitimi
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