YDÜ’den ‘Yaratıcı Belgesel’ eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü tarafından film gösterimi ve üç gün süren atölye çalışmasını kapsayan eğitim serisi gerçekleştirildi. Eğitim serisinde belgesel, film yönetmenliği ve birçok film festivalinde dereceye giren belgeselleriyle tanınan Su Baloğlu tarafından 'Yaratıcı Belgesel' başlıklı atölye çalışması yapıldı. YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel iletişim Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci, eğitim ve öğretimin bir bütün olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin teorik bilgileri ile pratik bilgilerini pekiştirebileceği bu tür etkinliklere özellikle önem verdiklerini kaydetti.

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