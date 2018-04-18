Zonguldak’ta çocuklar parkta güvenle oynuyor

Zonguldak'ta da kameralarla izlenen parkta çocuklar güvenli bir ortamda oyun oynuyor.

İhlas Medya kuruluşları İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nin "Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısı kamuoyunda geniş yer buldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da İhlas Medya Grubu'nun başlattığı çocuk parklarına kamera kurulması kampanyasına destek verdi ve tüm belediyelere bu konuda harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Zonguldak'ta da Kordonboyu mevkisinde bulunan çocuk parkı, Emniyet Müdürlüğünün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla donatıldı. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Kordonboyu mevkisindeki park, KGYS kameralarıyla her an takip ediliyor. Kameralar güzergahın dört bir tarafını farklı açılardan kaydediyor.



AİLELERDEN İHLAS MEDYA'YA TEŞEKKÜR

Oyun parkında çocukları güvenle oynayan aileler, çocuk parklarına kamera takılmasının doğru bir proje olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği açısından bir parkta kamera olmalı, herhangi bir kaçırma ve hırsılık olayına karşı faydalı olabilir. Kamera uygulamasından memnunuz. Her yerde olması gerekiyor. Özellikle çocuk parklarında kamera olması çok güzel bir şey. İhlas Medya'yı destekliyoruz ve yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bazen yanımızdan ayrılabiliyor. Bir anlık boşlukta dikkat etmediğimiz zamanlarda kamera sistemi bize çok faydalı olabilir. Zonguldak'ta kamera olduğu için bu anlamda biraz şanslıyız. Diğer parklara kamera takılması için yetkililerden rica ediyoruz" dedi.