Antep fıstığı cep yakıyor

'Fıstığın başkenti' olarak bilinen Gaziantep'te bu yıl kurak geçen mevsimin ardından tezgahlarda yerini alan Antep fıstığı fiyatları ile cep yakıyor.

Gaziantep'te kurak geçen mevsim nedeniyle verimin düşük olduğu Antep fıstığına son 3 ayda 3 kez zam yapıldı. 3 ay öncesinde kilogram fiyatı 20-25 lira olan fıstığın kilosu şimdi ise 45 ile 65 TL arasında satışa sunuluyor.

Antep fıstığının Gaziantep'ten ülkenin batısına doğru yolculuğunda ise satış fiyatı iki katına çıkıyor. Gaziantep'te kilosu ortalama 50 TL'den alıcı bulan fıstığı, İstanbul gibi metropol kentlerde ise 100 TL'den satılıyor.

Gaziantepli üretici ve satıcılar, İstanbul gibi metropol kentlerde Antep fıstığının pahalıya satılmasının sebebini, bu kentlerdeki hayat pahalılığı ve nakliye masraflarına bağlıyor. Antep fıstığı satıcısı Fatih Deniz;

- "İstanbul'da fiyatların yüksek olması, oranın maliyetleri ve oranın kar marjı. Burada sürümden kar olur. Bizim burada günlük kapasitemiz 150-200 kilogram iken, İstanbul'dakiler 15-20 kilogram satış yaparlar. Yani onlar düşük miktar artış ile yüksek kar elde ediyorlar. Biz ise sürümden ve taze ürün satarak kar elde ediyoruz. Fıstık fiyatlarında yine son 3 ayda hissedilir bir artış var. Birinci sınıf 65 TL olan fıstık, 3 ay önce 45 TL idi. Yaklaşık 20-25 TL bir atış oldu ve hala bu artış devam etmektedir" diye konuştu.



FISTIKÇILARDAN ÇAĞRI

Baklava, çikolata, pasta gibi tatlı ve şeker sektöründe yoğun olarak kullanılan Antep fıstığının çerez olarak da yoğun ilgi gördüğünü belirten üreticiler, Antep fıstığının Gaziantep'ten satın alınması çağrısında bulundu. Antep fıstığı almak isteyenlerin gastronomi kenti Gaziantep'te yöreye has lezzetleri ve baklavanın tadına bakma fırsatını bulabileceğini söyleyen üreticiler, kentin doğa, tarih ve kültürel özellikleri ile de ziyaretçilerini hayli memnun edeceğini kaydetti.

FISTIK FİYATLARI BAKLAVAYI DA ETKİLEDİ

Öte yandan Antep fıstığına son 3 ayda gelen zam, baklava fiyatlarına da yansıdı.