At eti satan 8 kişi tutuklandı

Adana
'da at eti satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Merkez Yüreğir ilçesinde iki hafta önce at kesimi yapıldığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Çete elebaşı olduğu ileri sürülen V.Ş. ile birlikte toplam 14 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. V.Ş'.nin de aralarında olduğu şüphelilerden 8'i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.