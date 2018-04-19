Başkan Kutlu il genel meclisi yönetimiyle bir araya geldi

İl Genel Meclisi başkanlık makamında gerçekleşen ve Adıyaman'da yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Kutlu, yönetim kademesindeki herkesin tek gayesinin Adıyaman'a en iyi hizmeti sunmak olduğunu dile getirdi. Kutlu, "Biz belediye olarak şehir merkezimize, İl Genel Meclisimiz de kırsal bölgelerimize hizmetin en iyisini götürmek için uğraşıyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alkayış ise, AK Parti iktidarı ile birlikte yapılan yatırımların gözle görülür şekilde arttığını belirterek, "AK Partili her siyasetçinin tek derdi vatandaşıdır. Bunun için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğan ise, Belediye Başkanı Kutlu ve Merkez İlçe Başkanı Alkayış'a teşekkür etti.