Ceylanpınar yöresine ait yemeklere yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültürü yaşatmak ve turizm sektöründe yöresel yemeklerin yapımını gelecek nesillere aktarmak için 13 ilçe tarafından düğmeye basıldı. 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Sakıp'ın Köşkü Hamarat Eller Tesisi'nde 13 ilçe mahalli yemeklerini sergiledi.

Semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin sergilendiği yöresel yemek sergisindeki yemekler vatandaşlar tarafından tam not aldı. 13 ilçenin mahalli yemeklerini sergilediği etkinlikle Ceylanpınar Belediyesi'de hazır bulundu. Ceylanpınar Belediyesi de etkinliğe kütülük(ikbebet) ve helva ile katıldı. Helvanın üzerine fıstık ve cevizle işlenen Türk bayrağı motifi ise etkinliğe katılan bürokrasi ve vatandaşlardan tam not aldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Şanlıurfa mutfağının çok zengin olduğunu ve şehrin Gastronomi ile anılmaya başlandığını ifade etti. Atilla, "İlk defa Şanlıurfa mutfağını ilçeleriyle beraber komple bir arada görme imkanına kavuştuk. Zengin mutfak olmanın karşılığı biraz zahmet gerektiriyor. Şanlıurfa'ya ve yöreye mahsus yemekler yaşatılıyor. Kaybolmaya yüz tutan yemeklerde var. Günümüzde birçok zahmetinden dolayı hanımların bazı yemekleri yapmadıkları biliniyor ve bu yemeklerin unutulmaması ve turizmle ilgili olarak turizm alanlarında yaşatılması önemlidir. Şanlıurfa mutfağı çok zengin. Gastronomi uzmanlarına göre Urfa mutfağının 800 çeşit yöresel yemeği olduğunu söylüyorlar. Biz de etkinliğe Ceylanpınar Belediyesi olarak katılım gösterdik. Etkinliğe ilçemiz ile özdeşleşen kütülük ve helva ile katıldık. Standımızı gecen ve yemeklerimizi tadan herkesten tam not aldık" dedi.

Öte yandan Ceylanpınar Belediyesi standında bulunan bayanların yazmalarındaki Türk bayrağı motifleri ise gelenlerin ilgi odağı oldu.