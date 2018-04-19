‘Doğru tedaviyle yavaşlatılabilir’

Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Diker, daha çok 50 ile 70 yaş arasında ortaya çıkan Parkinson hastalığının en belirgin belirtisinin, el titremesi olduğunu söyledi. Parkinsonun, beyin sapında dopamin adı verilen maddeyi salgılayan hücrelerin yavaş yavaş ancak ilerleyici şekilde erken ölümüne sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Diker, "Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi mümkün" dedi.