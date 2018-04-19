Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Doğru tedaviyle yavaşlatılabilir’

‘Doğru tedaviyle yavaşlatılabilir’

Giriş Tarihi: 19.4.2018
‘Doğru tedaviyle yavaşlatılabilir’
Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Diker, daha çok 50 ile 70 yaş arasında ortaya çıkan Parkinson hastalığının en belirgin belirtisinin, el titremesi olduğunu söyledi. Parkinsonun, beyin sapında dopamin adı verilen maddeyi salgılayan hücrelerin yavaş yavaş ancak ilerleyici şekilde erken ölümüne sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Diker, "Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi mümkün" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Doğru tedaviyle yavaşlatılabilir’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN