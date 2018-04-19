Edelerden yöresel kıyafetler defilesi

Kahramanmaraş
'ta Kültür ve Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi. Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen defilede Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş'ta turizmin gelişmesi için markalaşmanın önemli olduğunu söyledi. KATMA DEĞER FİKİRLERİ
Vali Özkan, "Turizmde çok iyi bir planlama yapmamız lazım. Bu planlama sadece ilgili bakanlık ve müdürlüğe sığmayacak kadar büyüktür. Bu planlamalarımızı yaparken üniversitelerimiz başta olmak üzere mahalli idarelerden, sivil toplum kuruluşlarından, hatta burada katma değer veya fikir üretebilecek bütün insanlarımızdan faydalanmak gerekir" dedi.