Ercan Atalay: Egzersiz ve teknoloji

Günümüz
dünyasında teknolojik yeniliklerde 'inovasyon'u yakalayamazsan sporda da geri kalırsın. Bu nedenle her dalda olduğu gibi egzersiz
de teknolojik olmalıdır. Tüm teknolojik yenilikler insan fizyolojisi ile iç içe durumdadır. Bu açıdan egzersiz alanında da yenilikleri takip etmek ve ilk olmak olmazsa olmazlardandır.
Günümüz 'fitness' sektörüne baktığımızda bunun bir yansımasını görmemiz şaşırtıcı olmaz. Böylece yeni ekipman, cihaz ve egzersiz trendlerine ayak uydurmanın zorunluluğu ortaya çıkıyor.
Bir egzersizin antrenman olabilmesi için bilindiği üzere temelde 'F.I.T.T.' olarak kodlanmış bazı prensipleri bünyesinde barındırması gerekmektedir. Açıklamak gerekirse, Frequency(F) yani sıklık, egzersizi haftada kaç kere, hangi sıklıkla yaptığınızdır. Intensity(I) şiddet, egzersizi kaç set, kaç tekrar yaptığınızdır. Time(T) ise süre, egzersiz için ayırdığınız zamandır. Type(T) egzersizin çeşidi, yani hangi antrenman yaklaşımını ve ne amaçla uyguladığınızdır.
Yukarıda bahsettiğimiz antrenman prensipleri temelde antrenmanın ölçülebilir olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan günümüz antrenman yaklaşımları tamamıyla bunları tespit etmek ve hedeflere ulaşmak için teknolojinin antrenman içerisine yerleştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Bir egzersizin en temel ölçülebilir kriteri kalp atım hızıdır. Kalp atım hızını takip etmek, antrenman şiddetinin ortaya konulması açısından elzemdir. Genelde saat şeklinde olan cihazları geliştirmişlerdir. Bu cihazlar, bir sensör yardımıyla kalbin üstüne bir kayış aracılığıyla sabitlenip, kalp atım hızını kaydetmesi için kullanılmaktadır.
Antrenman prensiplerinden bahsederken şiddet üzerinde durmuştuk. Literatürde karşımıza Volume (Hacim) olarak da çıkan diğer bir prensip de koşu temelli sporlarda kuşkusuz ne kadar mesafe kat ettiğimizdir. Özellikle açık alanda ortaya konan sporlarda mesafe ve adım sayısı önemli takip edilmesi gereken bir parametredir. Günümüzde özellikle atletlerin olmazsa olmaz ekipmanları arasında yer olan GPS destekli ekipmanlar yer almaktadır.
Her geçen gün insan fizyolojisinin sınırlarını zorlamasının tek anahtarı ise yapılan bilimsel çalışmaların ve spesifik teknolojilerin sporcular üzerinde kılavuz rolü üstlenmesi ve geliştirilmesidir.