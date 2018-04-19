Erdemli’de altyapı gururu

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U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde şampiyon olan Erdemli Belediye Spor Kulübü futbol takımı, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti. 4 farklı kategoride şampiyon olan ve play – off'larda Türkiye şampiyonalarında Erdemli'yi temsil edecek olan futbolcular başarılarını Başkan Tollu ile paylaştı. Başkan Tollu, kulüp yönetimi ve genç sporcularla fotoğraf çektirdikten sonra, "Erdemli Belediye Spor Kulübü'nün il genelinde mücadele ettiği farklı kategorilerde şampiyonlar şehri Erdemli'ye yakışır bir başarı sergilemesini sevinç ve iftiharla karşılıyoruz. Genç ve yetenekli sporcularımızın, sporun her alanında aynı başarıyı göstermelerini temenni ederim" dedi.