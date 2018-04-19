Genç boksörler ringde kapıştı

Okullar Arası Genç (B) Boks İl Birinciliği Adana
'da tamamlandı. Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan, 5 Ocak Fatih Terim Stadı tribün altında bulunan boks salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 58 sporcunun katıldığını söyledi. Erdoğan, "Okullar arası müsabakalarında başarılı olan sporcuları kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız" dedi. Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcular şu isimlerden oluştu: İbrahim Bozdoğan, Oğuzhan Özdemir, Ahmet Yıldırım, Fettullah Erarslan, Mert Yarar, Mert Akkan, Akif Talha Özkütük, Muhammet Ali Arslan, Ahmet Berk Mertcan, Samet Besler ve Serkan Gök.