Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Genç boksörler ringde kapıştı

Genç boksörler ringde kapıştı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Genç boksörler ringde kapıştı
Okullar Arası Genç (B) Boks İl Birinciliği 'da tamamlandı. Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan, 5 Ocak Fatih Terim Stadı tribün altında bulunan boks salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 58 sporcunun katıldığını söyledi. Erdoğan, "Okullar arası müsabakalarında başarılı olan sporcuları kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız" dedi. Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcular şu isimlerden oluştu: İbrahim Bozdoğan, Oğuzhan Özdemir, Ahmet Yıldırım, Fettullah Erarslan, Mert Yarar, Mert Akkan, Akif Talha Özkütük, Muhammet Ali Arslan, Ahmet Berk Mertcan, Samet Besler ve Serkan Gök.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç boksörler ringde kapıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN