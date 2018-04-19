Gölbaşı ilçesinde öğrenciler yararına kermes açıldı

Asfalt Mahallesi Ulu cami arkasında ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına yapılan kermesin açılış konuşmasını yapan Semerkant Vakfı Gölbaşı Sorumlusu Abdullah Özbay, "Büyüklerimizin söylemiş olduğu gibi 'Hizmet nimettir' düsturu ile hizmet kervanına herkesi davet ediyoruz. Güzide ve İslam ahlakına uygun nesillerin yetiştirilmesi konusunda emek veren hanım kardeşlerimize, destek veren esnaflarımıza, açılışımıza katılan herkese ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılan kermes bir hafta boyunca açık kalacak.