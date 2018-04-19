Hasan Kalyoncu’da otizm farkındalığı

Otizm Farkındalık ayı kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından otizmli çocuklara dikkat çekmek amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği düzenlendi. Eğitimlerini HKÜ'nün üstlendiği Gaziantep
Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Tamer Yılmaz, toplumda herkesin eşit şartlara sahip olmadığını belirterek, "Bir yandan bilim ve AR-GE çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle toplum yaşamına dokunmaya gayret ediyoruz" dedi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Tolay, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gaziantep Özel Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın, akademisyenler, otistik çocuklar, aileleri ve öğrenciler katıldı. HKÜ Özel Eğitim Bölümü Türk İşaret Dili korosu eşliğinde İstiklal Marşı ve Sekizinci Renk Şarkısı ile başladı. Merkez Müdürü ve HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın, Özel eğitimin sadece gönül işi değil, akıl işi olduğunu söyledi. Özel Eğitim Merkezinin ikinci yılında olduğunu belirten Özaydın, "Misyon olarak okul öncesi çocukları hedefledik. Eğitime ne kadar erken başlarsak o kadar nitelikli bireyler yetiştiriyoruz. Burada 81 özel eğitim bölümü öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu için yetişiyorlar" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise HKÜ'ye çalışmaları için teşekkür etti.