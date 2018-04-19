Hayatını otizmli oğluna adadı

Gaziantep
'te babasının otizmli olduğunu öğrendikten sonra terk ettiği oğluna tek başına sahip çıkan Aynur Çemberlitaş, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından 4 yaşındaki Sait'in göz teması kurması ve akranlarıyla oyun oynamaya başlamasının mutluluğunu yaşıyor. Aynur Çemberlitaş, 4 yıl önce dünyaya getirdiği Sait'in bir yaşına geldiğinde agresif hareketlerinden şüphelenerek bir psikiyatriste götürdü. Çemberlitaş, küçük Sait'e otizm teşhisi konulmasının ardından oğullarının geceleri sürekli ağlamasına ve agresif tavırlarına dayanamayan eşinin, kendisine 'Ya oğlun ya ben' demesi üzerine boşanarak ailesinin evine yerleşti. Çemberlitaş, bu süreçte hazırlandığı KPSS ve katiplik sınavlarından da vazgeçerek kendisini oğluna adadı. GÖZ TEMASI KURUYOR
Oğlunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan protokolle açılan Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine götüren Çemberlitaş, aralarında profesörlerin de yer aldığı akademik kadronun uyguladığı bir yıllık tedavinin ardından Sait'in çevresiyle göz teması kurmaya ve akranlarıyla oyun oynamaya başladığını gördü.