Kıyıpark eylül ayında açılıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve Yüreğir Belediye Meclisi üyeleri, ilçenin en büyük parkı olacak olan 'Kıyı Park' inşaatını gezdi. Dünyanın en temiz nehirlerinden bir olan Seyhan Nehri'nin şehrin ortasından geçmesine rağmen Adana
lı vatandaşların yeterince faydalanamadığını belirten Başkan Çelikcan "İçerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, optimis marina, yelken kulübü gibi donatıların bulunacağı parkımız Adanalı hemşerilerimizi suyla da buluşturacak" dedi. OLUMLU KATKI
Eylül ayında yapımı tamamlanacak olan parktan bütün Adanalı vatandaşların faydalanacağını belirten Başkan Çelikcan meclis üyelerine de verdikleri destekler için teşekkür etti. Yüreğir Belediyesi Meclisi'nde yaşanan birlik ve beraberliğin hizmete olumlu yönde katkı sağladığını belirten Çelikcan, "Yüreğir Belediyesi'nde görev yapan bütün meclis üyelerimiz ilçemize yapılan bütün yatırımlarda yanımızda olmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.