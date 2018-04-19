Melih ABİ: Sorumsuz sürücü motorun üzerindekileri tehlikeye atıyor

Şu elektrikli bisikletin üzerinde kaç kişi var sayın.

İki çocuk, iki kadın ve bir sürücü.

Vay be…

İp cambazı mübarekler.

Ben onlara bakarken korktum.

Allah korusun, bir kaza olsa bisiklettekilere ne olur?

Dengesini kaybedip düşseler.

Ölürler valla…

Bebekler ölüm yolculuğu yapıyor.

Trafik ekipleri nerede diyeceğiz.

Hangi birine yetişecekler.

İnsan yavrusunu, eşini ölüme nasıl atar?

Anlamıyorum…

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EnerjiSA açıklama yaptı



"Çağırkanlı'da GSM vericisi zayıf, elektrik kesintileri ise bıktırdı" ve "Karakaya Çarşısı girişinde yapılan kazının üstü kapatılmadı" başlıklı yazılarımızla ilgili açıklama var.

Şöyle:

Çağırkanlı Mahallesi'ndeki arıza, planlı bakım çalışması ve hat üzerinden sigorta arızalarını gidermek içindi.

Tarımsal sulama yapan özel trafolu müşterilerden kaynaklı arızalar var.

Tarsus Karakaya Çarşı girişinde de yeraltı kablosu arızalıydı.

Apartmanda sakinlerinin elektriksiz kalmaması için, zemin kattaki markete ait havai hat besleme panosundan geçici olarak irtibat sağlandı.

Ama açıkta görülen apartmana ait kabloda enerji yoktu.

Tarsus Belediyesi de mevcut yeri asfaltladı.

Sorun ortadan kalktı.