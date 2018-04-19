Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başlıyor

Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, bu yıl dördüncüsü 19-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
'yla kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıttıklarını belirtti. Kocamaz, sporun önemli toplumsal dinamiklerden biri olduğunu, etkinlikleri kaynaşma ve tanıtım aracı olarak gördüklerini aktardı. İlkini
2015 yılında düzenledikleri tura ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Başkan Kocamaz, "2015 yılında 7 ülkeden 61 sporcu ile başladığımız tura, 2016'da 9 ülkeden 72 sporcu, 2017'de 11 ülkeden 83 sporcu ile devam ettik. Bu yıl 9 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 105 sporcunun katılımını bekliyoruz"
dedi. 4 ETAP HALİNDE
Bisiklet
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Mersin'de bu yıl 4. kez düzenlenecek turun, spor camiasına heyecan getirdiğini belirtti. Bugün başlayacak ve 22 Nisan tarihlerine kadar devam edecek olan turda sporcular 568 kilometre pedal çevirecek. Birinci etap Anamur'dan başlarken, İkinci etap Mut'tan start alacak. Tarsus'ta başlayacak 3. etap Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda son bulacak. Dördüncü etap ise Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp yine Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek.